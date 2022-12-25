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Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Yenikent Gönyeli

 

LA PHARMA ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 14 14
 Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

 

OBA 2 ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 13 11
 Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 830 00 49
 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

 

GİRNE ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 14 47
 Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ECE ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 38 46
 Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

 

FAYDALI ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 22
 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 7 00
 Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0533) 821 96 06
 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 

SAKİNER ECZANESİ

 25.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 43 56
 Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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