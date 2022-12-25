Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BUSE KARŞILI ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Yenikent Gönyeli
LA PHARMA ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 14 14
|Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
OBA 2 ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 13 11
|Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 830 00 49
|Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
GİRNE ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 14 47
|Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ECE ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 38 46
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
FAYDALI ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 22
|Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 397 7 00
|Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
|25.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 43 56
|Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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