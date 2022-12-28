Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
LADEN AKBATUR ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 25 75
|Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 31 21
|Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 59 47
|Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
İLGEN ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 81 18
|Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
MUCİZEM ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
DEMET ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 50
|New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
EMİR ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 54 54
|Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 28 74
|Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|28.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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