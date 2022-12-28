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Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 25 75
 Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

 

ORHAN BERKE ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 31 21
 Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

 

ZEHRA ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 59 47
 Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

İLGEN ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 81 18
 Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

 

MUCİZEM ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 50
 New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

 

EMİR ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 54 54
 Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 28 74
 Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 28.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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