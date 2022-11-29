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Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 879 81 93
 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

 

SERPİN ONAY ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 39 24
 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ZEHRA ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 59 47
 Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

GİRNE ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 14 47
 Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

 

SELİN ESER ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 06 66
 Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

 

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 38 88
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 60
 Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

TARABYA ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 36 07
 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 29.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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