Nöbetçi Eczaneler (29 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EMİNE KESKİN ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 879 81 93
|Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
SERPİN ONAY ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 39 24
|84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 59 47
|Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GİRNE ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 14 47
|Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
SELİN ESER ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 06 66
|Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 38 88
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 60
|Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
TARABYA ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 36 07
|15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|29.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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