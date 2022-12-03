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Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DAĞMAN ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 22
 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

 

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 25 72
 Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

 

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 444 86 88
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

BAŞAK ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

ÖZENİR ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

 

RIZKI 2 ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 56 06
 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 38
 Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

 

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 855 06 04
 Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

BUĞRA ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 88 25
 Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 03.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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