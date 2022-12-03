Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DAĞMAN ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 22
|Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 25 72
|Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 444 86 88
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
BAŞAK ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
ÖZENİR ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 56 06
|Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 38
|Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
BURCU GÖKALP ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0533) 855 06 04
|Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
BUĞRA ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 88 25
|Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|03.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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