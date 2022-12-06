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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ALİ ERSOY ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 12 77
 Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

 

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 883 22 96
 Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

 

TUNA ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 78 74
 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 90
 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

 

TÖREN 2 ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 17 90
 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 06 50
 Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

 

VEZİROĞLU ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 77
 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 06.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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