Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ALİ ERSOY ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 12 77
|Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
FATMA AŞİNA ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 883 22 96
|Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 78 74
|Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 90
|Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 17 90
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 06 50
|Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 77
|Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|06.12.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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