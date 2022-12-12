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Nöbetçi Eczaneler(12 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler(12 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 14 57
 Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

 

EREN ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 12 10
 Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

ÖMRÜM ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 

TURGAY PARALI ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 837 61 26
 Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜLOĞLU ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 38 68
 Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

 

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 91 93
 Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 28 74
 Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 12.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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