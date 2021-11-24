  • BIST 1.809,68
  • Altın 670,58
  • Dolar 12.1009
  • Euro 13.5542
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Noel Baba Aşkı Buldu: Norveç ‘Kimi İstersen Sevebilmenin’ 50’nci Yılını Kutluyor

»
Norveç ulusal posta hizmeti Posten’in yeni yıl için hazırladığı reklam filminde Noel Baba aşkı buluyor. Hediye getirdiği evde yaşayan erkekle ‘mutlu son’una kavuşuyor.
Noel Baba Aşkı Buldu: Norveç ‘Kimi İstersen Sevebilmenin’ 50’nci Yılını Kutluyor

Reklam filmi, Norveç’te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50’nci yılını kutlamak için hazırlandı.

Romantik komedi türünün en ünlü yapımlarından ‘When Harry Met Sally‘ye göndermeyle ‘When Harry Met Santa‘ ismi verilen reklam filminde iki erkek arasında yıllar içinde gelişen romantik bağ anlatılıyor.

Harry bir Noel arifesinde su içmek için aşağı indiğinde hediye getiren Noel Baba’yı görüyor. İkili kısa bir süre bakıştıktan sonra Noel Baba şöminenin bacasından çıkıp gidiyor. Bir sonraki yıl tekrar gördüğü Noel Baba’yı önümüzdeki yıl karşılamaya karar veriyor ve şöminenin başında bekliyor. Bu sırada uyuyakalan Harry’yi izleyen Noel Baba “Horluyorsun” diyerek uyandırıyor ve önümüzdeki yıl tekrar geleceğini söylüyor.

Bir sonraki yıl yine Noel arifesinde buluşan ikili bu kez sohbet edip eğleniyor. Ancak Noel Baba diğer hediyeleri teslim etmek için ayrılmak zorunda kalıyor

Noel Baba’yı yılda yalnızca bir kere, kısa süreliğine görebildiği için mutsuz olan Harry, Kuzey Kutbu’na “Bu yılbaşında tek istediğim sensin” yazılı bir mektup gönderiyor.

Harry yeni yıl arifesinde kapı çaldığında Noel Baba zannederek kapıyı açıyor ancak kapıda paketlerini getiren posta çalışanını buluyor. Paketleri teslim alıp içeri döndüğünde ise aşık olduğu adam, Noel Baba onu bekliyor.

Noel Baba, Harry’ye bu yıl onunla olabilmek için yardım aldığını söylüyor.

Reklam filmi “2022’de Norveç kimi istersen sevebilmenin 50’nci yılını kutluyor” sözleriyle son buluyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix’in Türk Yapımı Dizilerinin Ekonomiye Katkısı 583 Milyon TL22 Kasım 2021 Pazartesi 21:54
  • Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! "Yalnız Kurt"un ilk fragmanı yayınlandı!21 Kasım 2021 Pazar 21:26
  • Squid Game’in Yönetmeni Çekimi En Zor Oyunu Açıkladı: Kırmızı Işık, Yeşil Işık21 Kasım 2021 Pazar 15:32
  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı20 Kasım 2021 Cumartesi 22:39
  • Alan Rickman, Snape Rolünü Zorla Kabul Etmiş20 Kasım 2021 Cumartesi 19:58
  • 'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu18 Kasım 2021 Perşembe 22:43
  • Frida Kahlo'nun Tablosu Rekor Fiyata Satıldı18 Kasım 2021 Perşembe 21:04
  • Maraş'ta Klip Rumları Kızdırdı18 Kasım 2021 Perşembe 20:21
  • “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” Mağusalı Okurlarla Buluşacak18 Kasım 2021 Perşembe 09:57
  • "Organize İşler 3" geliyor!17 Kasım 2021 Çarşamba 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti