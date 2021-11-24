Noel Baba Aşkı Buldu: Norveç ‘Kimi İstersen Sevebilmenin’ 50’nci Yılını Kutluyor

Reklam filmi, Norveç’te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50’nci yılını kutlamak için hazırlandı.

Romantik komedi türünün en ünlü yapımlarından ‘When Harry Met Sally‘ye göndermeyle ‘When Harry Met Santa‘ ismi verilen reklam filminde iki erkek arasında yıllar içinde gelişen romantik bağ anlatılıyor.

Harry bir Noel arifesinde su içmek için aşağı indiğinde hediye getiren Noel Baba’yı görüyor. İkili kısa bir süre bakıştıktan sonra Noel Baba şöminenin bacasından çıkıp gidiyor. Bir sonraki yıl tekrar gördüğü Noel Baba’yı önümüzdeki yıl karşılamaya karar veriyor ve şöminenin başında bekliyor. Bu sırada uyuyakalan Harry’yi izleyen Noel Baba “Horluyorsun” diyerek uyandırıyor ve önümüzdeki yıl tekrar geleceğini söylüyor.

Bir sonraki yıl yine Noel arifesinde buluşan ikili bu kez sohbet edip eğleniyor. Ancak Noel Baba diğer hediyeleri teslim etmek için ayrılmak zorunda kalıyor

Noel Baba’yı yılda yalnızca bir kere, kısa süreliğine görebildiği için mutsuz olan Harry, Kuzey Kutbu’na “Bu yılbaşında tek istediğim sensin” yazılı bir mektup gönderiyor.

Harry yeni yıl arifesinde kapı çaldığında Noel Baba zannederek kapıyı açıyor ancak kapıda paketlerini getiren posta çalışanını buluyor. Paketleri teslim alıp içeri döndüğünde ise aşık olduğu adam, Noel Baba onu bekliyor.

Noel Baba, Harry’ye bu yıl onunla olabilmek için yardım aldığını söylüyor.

Reklam filmi “2022’de Norveç kimi istersen sevebilmenin 50’nci yılını kutluyor” sözleriyle son buluyor.