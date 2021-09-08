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Ofise dönmeleri için ikramiye ve dondurma teklif ediyorlar

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Yeni çıkan varyantlar ve aşılamanın yeterli seviyeye ulaşmaması gibi nedenlerle pandeminin etkisi tüm dünyada sürmeye devam ediyor.
Ofise dönmeleri için ikramiye ve dondurma teklif ediyorlar

Yeni çıkan varyantlar ve aşılamanın yeterli seviyeye ulaşmaması gibi nedenlerle pandeminin etkisi tüm dünyada sürmeye devam ediyor. Pek çok şirket pandemi gölgesinde işleyişine devam etmeyi başarsa da bir yandan da evden çalışma sistemini bir kenarda bırakıp ofise dönmek için gün sayıyor. Hatta Delta varyantı ve virüsün yayılma hızının düşmemesinden ofise dönüşleri erteleyenler olsa da bazıları çalışanlarını evden ofise getirmek için yeni yöntemler geliştiriyor.

Birleşik Krallık’ta da şirketler, çalışanlarının ofise dönüşünü sağlamak için ilginç avantajlar sunuyorlar.

HERKESE FAZLADAN 1.000 EURO

PwC, İngiltere’deki 22.000 çalışanına, fazladan 1.000 Euro sunuyor. Ödeme, çalışanların evden çalışmayı bırakıp bırakmamalarına bağlı olmasa da personele işe gidiş geliş masraflarını karşılamak için kullanabilecekleri önerildi.

Dahili bir PwC notu, “Nasıl harcayacağınız size kalmış. Arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla sosyalleşmek için harcamak isteyebilirsiniz, işe gidiş geliş masraflarına yardımcı olabilir veya belki de spor salonu üyeliğini yeniden aktif hale getirmek, işe gidip gelmek için yeni bir bisiklet almak için kullanabilirsiniz. Nasıl harcayacağınız size kalmış. Bunun, önümüzdeki birkaç ay içinde herkesin uyum sağlamasına yardımcı olacak bir yol olacağını umuyoruz.”

KAHVALTI, ÖĞLE YEMEĞİ VE DONDURMANIN CAZİBESİ

ABD bankası Goldman Sachs ise ofise gelen tüm çalışanlarına ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeğinin yanı sıra öğleden sonraları dondurma sunacağını söylüyor. 6.000 İngiliz bankacıyı istihdam eden Wall Street kredi kuruluşunun personelinin yaklaşık yüzde 50’si görevlerine geri döndü. Daha önce CEO David Solomon, evden çalışmayı bankanın yenilikçi ve işbirlikçi kültürüne uymadığını söylemişti. Yönetim, Birleşik Krallık personelinden aşı durumlarını istemese de çalışanlar gerektiğinde ofiste Covid için test edilmeye devam ediliyor ve masalarında oturmadıklarında maske takmaları gerekiyor.

Küresel varlık yönetim şirketi Janus Henderson ve hukuk firması Slaughter and May de çalışanlarına ofise dönmeleri için avantajlar sunanlar arasında. Her iki şirket de pazartesi gününden itibaren ofis çalışanlarına kahvenin yanı sıra soğuk ve sıcak yiyecekleri de kapsayan kahvaltı kredisi vererek ücretsiz yemek sunmaya başladı.

Sigorta şirketi Phoenix Group’ta ise çalışanların sosyal mesafe konusundaki hassasiyetlerini göz önüne alarak çalışanlarına, iş arkadaşlarıyla beşlik çakma gibi fiziksel temasta rahat olup olmadıklarını veya bu tip temasları tercih edip etmediklerini belirten renk kodlu boyunluklar verdi.

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