Olgun, Çınaroğlu’na dur dedi!

Haber:Turgut Çalıcı

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin yedinci ayağında, Mehmet Olgun şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin yedinci ayağında şampiyon Mehmet olurken, ikinci Fatih Köse, üçüncü Murat Çınaroğlu, dördüncüyse Tamer Kaya oldu. Mehmet Olgun iki haftadır şampiyon olan turnuva genel klasman lideri Murat Çınaroğlu'nu yenerek kendisine dur dedi. Yedinci ayakta 3. Gelen Çınaroğlu genel klasmanda rakiplerinin puan kaybı ile farkı daha da açarak bitime 3 hafta kala Şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşmış oldu.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren

Mehmet Olgun (16 ok)

En yüksek sayı atan

Murat Çınaroğlu (180x1)

En yüksek sayıdan bitiren

Mehmet Olgun (78)