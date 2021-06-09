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Omaç Başat Plaj Voleybol Ligi

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Omaç Başat Büyükler Plaj Voleybolu Ligi’ne başvurular tamamlandı.
Omaç Başat Plaj Voleybol Ligi

Omaç Başat Büyükler Plaj Voleybolu Ligi’ne başvurular tamamlandı.

Ligde kadınlarda ve erkeklerde 9 olmak üzere toplam 18 takım mücadele edecek.

25 Haziran’da başlayacak “Omaç Başat Büyükler Plaj Voleybol Ligi”ne Voleybol Federasyonu’nun Beach Volley Arena tesisi ev sahipliği yapacak.

Voleybol Federasyonu Yönetimi, bu yılki lige; 1970 yılında kurulan Voleybol Federasyonu’nun ilk Genel Sekreterliği görevini yapan aynı zamanda uzun yıllar voleybol hakemi olarak da bu dala hizmet veren merhum Omaç Başat’ın adının verilmesine karar vermişti.

Federasyon daha önceki sezonları Asım Burç Sedat Kaplan ve Osman Maraşlı anısına gerçekleştirmişti.

       

       

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