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Organize İşler'i neden Netflix'e sattılar?

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Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde haftaya damga vuran bir konuda BKM’nin ortağı Necati Akpınar'ın açıklamalarına yer verdi.
Organize İşler'i neden Netflix'e sattılar?

BKM’nin ortağı Necati Akpınar ilk kez konuştu. Organize İşler'i neden Netflix'e sattılarını Ali Eyüboğlu'na anlattı. 

İşte o yazı:  

‘Organize İşler Sazan Sarmalı’nın vizyondayken Netflix’te yayınlanması sinema dünyasına bomba gibi düştüğünde aradığım BKM’nin ortağı Necati Akpınar’dan yanıt, dört gün sonra geldi. Birkaç gündür hastanede zatürre tedavisi gördüğünü söyleyen yapımcı, filmin Netflix’e satışının perde arkasını ilk kez anlattı.  

BKM ile Netflix diyaloğu, yapımcılar filmlerini vizyondan çektiğinde başladı. Netflix yöneticileri izledikleri ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’nı çok beğenip, ayakta alkışladı. Amerikalılar’ın, “Bu filmi 192 ülkede yayınlayıp, dünyaya Türkler’in neler yaptığını göstermek istiyoruz” sözlerinden etkilenen Akpınar, “Projeyi, Netflix’e para için değil, Türk Sineması’nı dünya vitrinine çıkaracakları için verdik” dedi.  

Gişeyi nasıl etkiledi? 
 BKM ile Netflix’in anlaşmasından sonra, sinemadaki kriz çözüldü ve film vizyona girdi. Netflix, yapımı aynı gün yayınlamak isteyince BKM, dört hafta süre istedi. Türkiye’de filmin gişesini vuracak sayıda aboneleri olmadığını söyleyen Netflix yönetimi, BKM’ye gişede uğrayacakları kaybı da karşılamayı taahhüt edip, vizyondaki 15’inci gününde filmi yayınladı.  
Netflix’in yayını filmin gişesini ne kadar etkiledi?  
Akpınar, “Hafta sonu gişesi beklentimizin yüzde beş altında geldi” dedi.  
Gelelim Netflix’in Türkiye’deki abone sayısına.  
Şirket, veri açıklamıyor ama aldığım bilgi Türkiye’deki abone sayısının 100 binin altında olduğu…

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