Ortaköy ışıklarını kullanacak olanlar dikkat!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle başkent Lefkoşa’da ve Boğaz bölgesinde birçok noktaya saat 16.00’a kadar elektrik verilmeyecek.
Elektrik kesintileri nedeniyle Ortaköy ışıkları da çalışmıyor.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle başkent Lefkoşa’da ve Boğaz bölgesinde birçok noktaya saat 16.00’a kadar elektrik verilmeyecek.
Elektrik kesintileri nedeniyle Ortaköy ışıkları da çalışmıyor.
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