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Oscar'lı kısa film 'Two Distant Strangers'a intihal suçlaması

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Geçtiğimiz hafta kısa film dalında Oscar kazanan "Two Distant Strangers" hakkında intihal suçlaması yapıldı. Filmin bir Youtube kanalı tarafından paylaşılan video ile benzerlik taşıdığı iddia edildi.
Oscar'lı kısa film 'Two Distant Strangers'a intihal suçlaması

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 93. Oscar Ödülleri'nde kısa film dalında Oscar kazanan Netflix filmi "Two Distant Strangers" hakkında intihal suçlaması geldi. Travon Free'nin hem yazdığı hem de Martin Desmon Roe ile birlikte yönetmenliğini yaptığı filmin beş yıl önce yayınlanan bir Youtube videosundan esinlendiği ve benzerlik taşıdığı iddia edildi. 

"Two Distant Strangers"da, evine gitmek ve köpeğine kavuşmak isteyen Carter adlı siyah bir karakter yer alıyor. Karakter, aynı günü tekrar tekrar yaşıyor ve her defasında türlü bahanelerle beyaz bir polis tarafından öldürülüyor. Film, geçtiğimiz hafta verilen Oscar Ödülleri'nde En İyi Kısa Film ödülüne değer görüldü.

Beyazperde'nin haberine göre, intihal suçlamalarının yapıldığı ve 4 milyona yakın kişi tarafından izlenen videonun adı ise "Groundhog Day For A Black Man". Cynthia Kao'nun çektiği ve Youtube kanalından paylaştığı videoda da benzer bir şekilde siyah bir adam bir kısır döngü içinde polis şiddetine maruz kalıyor. "Two Distant Strangers" ekibi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz haftalarda da Oscar adayı olan "The Letter Room" filminin Serhat Karaaslan’ın 2018 yapımı filmi "Görülmüştür" ile olan benzerliği tartışmalara neden olmuştu. Yönetmen Karaaslan, hukuki olarak haklarını arayacaklarını dile getirmişti. 

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