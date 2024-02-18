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Özdenefe: Girne Limanı’ndaki çalışmalar acilen neticelendirilmesi lazım

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CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Antik Liman restorasyon projesinin tam anlamıyla tamamlanmamasının bölge esnafı, yatçılar, turistler ve Girneliler için sıkıntı yaratmaya devam ettiğini belirterek, Girne Limanı’ndaki çalışmaların acilen neticelend
Özdenefe: Girne Limanı’ndaki çalışmalar acilen neticelendirilmesi lazım

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Antik Liman restorasyon projesinin tam anlamıyla tamamlanmamasının bölge esnafı, yatçılar, turistler ve Girneliler için sıkıntı yaratmaya devam ettiğini belirterek, Girne Limanı’ndaki çalışmaların acilen neticelendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özdenefe’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“İlkbahara merhaba dememize haftalar kala Girne Antik Liman restorasyon projesinin hala daha tam anlamıyla tamamlanmaması bölge esnafı, yatçılar, turistler ve Girneliler için sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Bu sabah kısa bir yürüyüş yapma ve gerek esnaf gerekse de orada karşılaştığım dostlara konuşma fırsatım oldu. Maalesef gelinen nokta arzu ettiğimizin uzağında.

Söz verilen düzenlemeler henüz yapılmamış, lokantaların önüne ne açılan- kapanan pergola ne de şemsiye konmuş; hatta projenin son halinin nasıl olacağı konusunda dahi kafalar hala karışık. Esnafın bir kısmı masa ve sandalyelerini dışarıya çıkarmış ama belirsizlik ve düzensizlik devam ediyor.

Yatların bağlı bulunduğu kısım ile yürüyüş için ayrılan alanda güvenlik önlemi alınmaması, Sn. Bakan meclis kürsüsünden söz verdiği halde çürümüş eski deklerin henüz yenilenmemiş olması güvenlik açısından ciddi risk teşkil ediyor. Birkaç gün önce bir gencin ahşap dekler üzerinde yürürken çürüyen ahşabın kırıldığı ve şans eseri herhangi bir yaralanma olmadan olayı atlattığı bana verilen bilgiler arasında.

Cam zemin altında muhafaza edilmesi ve limana görsel bir değer de katması beklenen bölüm de içten buharlaşma/terleme olduğu için görünmüyor.

İlkbahar Girne’siz, Girne Limansız olmaz. Acilen gerekli çalışmaların neticelendirilmesi lazım. Turizm Bakanı başta olmak üzere hükümet yetkililerinin bu durumu görmezden gelme hatta bir esnafın da ifade ettiği gibi bölgeye, bölgeliye ‘küsme’ hakkı olamaz!”

 

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