Özel:'Hadsiz, şuursuz... Kudüs kan ağlarken Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaftan helallik istemesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu mesajına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadesini kullandı.

Altun'un bu mesajına yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medyadan attığı mesajda "Hadsiz, şuursuz... Kudüs kan ağlarken Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor? Seçim talebi elbette tatil aymazlığından çok daha meşrudur!" dedi.