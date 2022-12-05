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Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy için cenaze töreni düzenlendi

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Manken Özge Ulusoy'un trafik kazasında hayatını kaybeden babası emekli albay Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı.
Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy için tören düzenlendi. Cemevindeki törende tabuta kapanıp gözyaşı döken Ulusoy, ‘'Çok iyi bir insan, çok iyi bir babaydı'' dedi ve helallik istedi.

Emekli albay Haydar Ulusoy için Çankaya Pir Sultan Abdal Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ulusoy'un tabutu Türk bayrağına sarıldı. Törenin ardından Ulusoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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