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Pandemi sürecinde en önemli ilk yardım uygulaması bulaşmayı önlemek

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Pandemi sürecinde en önemli ilk yardım uygulaması bulaşmayı önlemek
Pandemi sürecinde en önemli ilk yardım uygulaması bulaşmayı önlemek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay “Dünya İlk Yardım Günü” ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ilk yardımın önemine dikkat çekti. 

   Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü”nün , her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü, Türkiye ve KKTC ile birlikte 200’e yakın ülkede kutlanmakta olduğunu belirterek ilk yardım gününün kutlanmasındaki amacı ise, “Hayatımız boyunca karşılaştığımız bazen bilinçli ancak çoğu zamanda iç güdüsel olarak hayatı tehdit eden ya da insan sağlığını bozan herhangi bir durumda yapılanların doğru uygulanması gerektiğine dikkat çekmek” olarak açıkladı.

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   “İlk yardım, hayatı tehdit eden anlarda ve uluslararası kılavuzlarda da belirtilen uygulamaların haricinde çok fazla çeşitlilik içeren bir yelpazeye sahiptir. Solunumun veya kalbin durması, ölümcül elektrik kazaları, trafik kazaları veya boğulmalar haricinde de ilk yardım uygulamaları mevcuttur. Burada esas amaç hem ölümcül durumlarda hem de gündelik hayatta yaptığımız birçok uygulama ile aslında hepimizin birer ilk yardımcı olduğuna dikkat çekmektir” diyen Aslay, ilk yardım uygulamalarında unutulmaması gereken altın kuralları şöyle belirtti; Tüm medikal acillerin aslında nasıl doğru yapılacağına dair kılavuzların olduğu ve buna uygun davranılması gerektiği, ilk yardım uygularken sadece kazazedenin değil yardıma gidenlerinde zarar görebileceği ihtimaline karşı öncelikle kendimizi korumamız gerektiği, her zaman acil yanıt sistemini aktive etmenin (112) en doğru yol olduğu, görünen durumdan daha farklı sağlık sorunlarının da olabileceği ve hasta veya kazazedenin naklinin en uygun ambulansla sağlanabildiğidir.

   Aslay açıklamasının devamında, bu özel gün haricinde, ilk yardımın ders veya kurs olarak toplumun her kesimini yetiştirebilmek amacıyla eğitim sistemine entegre edilmesi ile günümüzde bilinçli acil sağlık yardımı daha sık karşılaşılan bir durum olarak ortaya çıktığını ve her yıl özel bir temanın ön plana çıkarıldığı “Dünya İlk Yardım Günü”nde, 2021 yılında en çok gündeme getirilen konular mevcut pandemi koşulları nedeniyle ilk yardım gerektiren durumları nasıl önleyecebileceğimiz ve yol güvenliği olarak belirtildiğini ifade etti.

  Aslay açıklamasının sonunda, “Tüm dünyada 223 milyondan fazla pozitif vakanın, 4.55 milyondan fazla ölümün görüldüğü, halen mutasyonlarla savaşmak zorunda kaldığımız şu günlerde, şüphesiz ki en önemli ilk yardım uygulaması bulaşmayı önleyerek, aşı olarak, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyarakta ilk yardımın koruyucu bazda sağlanmasına yardımcı olmaktır” dedi.

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