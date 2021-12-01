  • BIST 1.842,52
  • Altın 751.41500
  • Dolar 13.2621
  • Euro 15.0009
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Papa'nın Kıbrıs ziyareti yarın başlıyor

» »
Güney Kıbrıs, “dünya çapında 1 milyar 400 milyon inananın dikkatlerini –siyasi açıdan da- üzerine çekme beklentisiyle” Roma Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’i devlet başkanı olarak karşılamaya hazırlanıyor.
Papa'nın Kıbrıs ziyareti yarın başlıyor

Güney Kıbrıs, “dünya çapında 1 milyar 400 milyon inananın dikkatlerini –siyasi açıdan da- üzerine çekme beklentisiyle” Roma Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’i devlet başkanı olarak karşılamaya hazırlanıyor.

Papa Francis’in yarın (2 Aralık Perşembe) saat 15.30’da Larnaka Havaalanı’na ulaşması ile başlayacak 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinde, güvenliğini sağlamak için 567 Rum polis memuru ve uçar imkânlar dışında, Vatikan ile istişare içerisinde, beraberinde Ada’ya gelecek 100 kişiden oluşan Papa’nın İsviçreli muhafız grubu çalışacak.

Alithia, “Kıbrıs 1.4 Milyar İnananla Papa’yı Karşılamaya Hazır… Yollar ve GSP Stadı Kapanıyor” başlıklı haberinde Papa’nın kullanacağı bütün güzergâhlar, kalacağı otel ve çevresi ile cuma günü saat 10.00’da ayin düzenleyeceği GSP stadında bugün itibarıyla kuş uçurtulmadığını, güvenlik kameralarıyla izlenecek olan stada gireceklerin sıkı güvenlik kontrolünden geçirileceğini yazdı.

GSP stadının, cuma günkü ayine hazırlanması çalışmalarının devam ettiğini, 7 bin inanan ve bin kişilik protokolün katılacağı ayini Papa’nın beraberindeki 77 ve akreditasyon alacak 200’ün üzerinde gazeteci tarafından dünya çapındaki 1.4 milyar inanana aktarılacağı, Papa’yı görmek isteyen başka ülkelerden kişilerin Güney’e akışının da devam ettiği kaydedildi.

Papa’nın 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinin 500 bin Euro’ya mal olacağını ancak masrafın bir kısmını Vatikan’ın karşılayacağını yazan gazeteye göre Rum yönetimi, Papa’nın ziyaretinin getireceği artıları, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileşme perspektifini (Eğlence’de Vatkan büyükelçiliği inşası için arazi kiralanmasına dikkat çekildi) masrafından daha çok önemsiyor.

Papa Güney Kıbrıs’taki temaslarının zirve noktasını Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum devlet yetkilileriyle görüşmeleri oluşturacak. Öncesinde, din adamları, inananlar, kilise dernek ve örgütlerinin yetkilileriyle görüşecek.

Cuma sabahı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi ile görüşecek olan Papa büyük ayin için GSP’ye geçecek. Papa Francis Timiu Stavru kilisesinde mülteciler ile birlikte ayin düzenleyecek ve cumartesi sabahı heyeti ile birlikte Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

Gazete daha önce Papa’nın, Güney Kıbrıs’tan ayrılırken beraberinde 50 de mülteci götüreceği bilgisi bulunmasına rağmen, götüreceği mültecilerin seçilme prosedürü ve kriterleri konusunda yeni bir gelişme olmadığını, Rum makamlarının bu konuda istişarelerini sürdürdüğünü yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta yeni önlemler gündemde30 Kasım 2021 Salı 12:45
  • Lefkoşa-Larnaka karayolunda 20 göçmen yakalandı!29 Kasım 2021 Pazartesi 18:35
  • Güney Kıbrıs'ta 20 Aralık'a kadar 5-11 yaş arası yönelik Pfizer aşıları geliyor!29 Kasım 2021 Pazartesi 18:28
  • Limasol’daki Eğitim Bakanlığı Ofisine Patlayıcı Konuldu29 Kasım 2021 Pazartesi 17:36
  • Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofisine patlayıcı konuldu!29 Kasım 2021 Pazartesi 15:32
  • Güney'de Rus asıllı iki kadın kayıp29 Kasım 2021 Pazartesi 13:38
  • Faneremoni meydanında iki toplumlu müzik panayırı gerçekleştirildi29 Kasım 2021 Pazartesi 13:35
  • Güney Kıbrıs’ta dün Dikmen köyüyle ilgili tarihi içerikli bir film gösterimi yapıldı29 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
  • Güneyde Sağlık Bakanlığı’nın gizli koronavirüs raporu basına sızdı!28 Kasım 2021 Pazar 16:38
  • Güney Kıbrıs’tan Avrupa Komisyonu’na Mülteci Konusunda 5 Talep28 Kasım 2021 Pazar 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti