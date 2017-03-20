 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.396
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6335
  • Euro 3,9099
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Park cezalarında indirime gidiliyor!

» »
Park cezalarında indirime gidiliyor!
Belediyelerin park cezalarına ilişkin yapılan düzenlemeyle, kesilen cezalarda indirime gidiliyor...

Belediyeler değişiklik ve trafik suçlarının cezasız halli (paralel yasalar) yasalarının ilk olarak alt komiteden onay alması sonrası bugün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan da onay aldı. Yasanın tam olarak yürürlüğe girmesi için ise, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan onay bekleniyor.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın ortak yapımı olan yasada, 202 TL olan park cezaları 101 TL’ye, yani asgari ücretin %10’undan %5’ine çekilecek.

park.gif

Onayın duyurusunu yapan TDP’li vekil Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Belediyeler değişiklik ve trafik suçlarının cezasız halli (paralel yasalar) yasalarının önce meclis alt komite ve az önce genel kuruldan oybirliğiyle geçmesinin ardından Sn Cumhurbaşkanında onayını alırsa trafik park cezaları asgari ücretin %10 'undan (202tl den 101tl ye) %5 'ine çekilecek.

Bu yasanın amacı ve gerekçesi özellikle büyük şehirlerde yeterli park alanlarının olmayışına karşın park cezalarının yüksek oluşu ve ödeyemeyen vatandaşlarımızın yargı önüne gitmesi ve mahkemelerimizin bu tür basit konularla gündeminin meşgul edilmesini önlemekti.

Pek tabiki öncelikle belediyelerin park sorununu, geçmişten gelip varolan altyapı sorunlarına rağmen yapılabilecek en iyi ve hızlı düzenlemelerle çözmesi;

Vatandaşlarımızında park kültürünü içselleştirerek, bencilce davranmadan, "5dk dan birşey olmaz" " o parketti benda ederim" mantığından uzaklaşıp birkaç adım da fazladan atmak sureti ile hem spor yapma, hemde kalori yakma adına alternatif park alanlarını kullanmaları en doğru çözüm olacaktır.

Trafikle ilgili yapılması gereken çoook daha ciddi çalışmalar ve çıkarılması gereken yasalar vardır, bunun içinde çalışmalarımız ilgili ve bilirkişi dostlarımızla sürdürülmektedir.

Örneğin yakın zamanda İngilterede geçen cep telefonlarının sürüş esnasında kullanılması durumunda ehliyetine el konulacak yasanın ülkemizde de uygulanması sanırım bunların en kaçınılmaz olacak olanlarındandır.

Yukarda belirttiğim yasa önerisinin hasıl olmasında başta birlikte hazırladığımız LTB Başkanı Mehmet Harmancı arkadaşım, meclis hukukçusu Nazen Şansal, ve Meclis Hukuk, Siyasi işler ve Dışilişkiler komitesi ile genel kurulda oybirliği veren tüm vekil arkadaşlarıma teşekkür eder yasanın hayırlı olmasını dilerim.

celer.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa ilçesi belediyelerinden "Temiz Düşün" projesine katkı13 Mart 2017 Pazartesi 16:56
  • Epilepsi raporunu göstererek dilenen genç tutuklandı13 Mart 2017 Pazartesi 13:42
  • Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı!11 Mart 2017 Cumartesi 10:24
  • LTB’nin halk sağlığına yönelik denetimleri devam ediyor06 Mart 2017 Pazartesi 15:24
  • Acil kan aranıyor06 Mart 2017 Pazartesi 11:16
  • 9 Eylül İlkokulu önünde yeni trafik uygulamasına geçiliyor04 Mart 2017 Cumartesi 10:34
  • Bu bölgelere park etmeyin!03 Mart 2017 Cuma 15:54
  • 18 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu!03 Mart 2017 Cuma 11:27
  • Işısal: “Çocuklarımızın eğitimi hepimizin geleceğidir”01 Mart 2017 Çarşamba 14:24
  • Gönyeli’de bölge kadınlarına yönelik seminer düzenlendi01 Mart 2017 Çarşamba 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti