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Pazartesi akşamı Tanini Trio konseri var

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Pazartesi akşamı Tanini Trio konseri var
15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında 30 Ekim Pazartesi akşamı Tanini Trio Konseri gerçekleştirilecek.

Konser Bellapais Manastırı’nda yer alacak ve saat 20:30’da başlayacak.

Festival 4 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan i KPKD OteLlo Çoksesli Korosu ve DAÜ SAM Ada Işığı Çocuk Korosu Konseri ile sona erecek.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 15.’si Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve  KKTC Turizm Bakanlığı işbirliğinde, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens’ın katkılarıyla 4 Ekim’de başlamıştı. 

Giriş  biletleri 40 TL’den Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Giriş, Kybele, Bellapais Gardens ve Konser Girişinden temin edilebilir.

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