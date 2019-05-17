Pentagon Taliban’ın barış görüşmelerine katılırken yaptığı harcamaları karşılamak için fon istemiş

ABD yönetiminin, Taliban’ın barış görüşmelerine katılmak için yaptığı harcamaları karşılamak için fon istediği ancak ilgili komitenin bu talebi reddettiği ortaya çıktı.

BBC’deki habere göre Indiana Temsilciler Meclisi üyesi Peter Visclosky’nin danışmanı Kevin Spicer, Ekim 2018’den beri Katar’ın başkenti Doha’da altı barış görüşmesi düzenleyen ABD’nin savunma bakanlığı Pentagon, Taliban’ın gıda, yolculuk, konaklama masrafları için fon talep etti.

Pentagon ABD askerinin Afganistan’dan güvenli bir şekilde çekilmesinin önünü açacak görüşmeleri sürdürebilmek ve kolaylaştırmak için fon talep ettiğini kabul etti.

Ancak, savunma bakanlığı bünyesindeki bu tür ödenekleri karara bağlayan ve denetleyen alt komite, Taliban üyelerinin masraflarını karşılamayı “Teröristlere destek sağlamak anlamına gelir” diyerek reddetti.

2001’de Afganistan’da El Kaide ve Taliban’a yönelik ‘terörle mücadele’ adı altında operasyon başlatan ABD’nin ise bu savaşta 2 bin 400’den fazla askerini kaybetti.

Afganistan’da Haziran 2018’de ateşkes ilan edildi. Ancak, bir dönem El Kaide lideri Usame bin Ladin’i misafir eden Taliban, yabancı güçler Afganistan’dan tamamen çekilene kadar ateşkese uymayacağını açıkladı. Geçen yıl ülkede 3 bin 804 sivil yaşamını yitirdi.