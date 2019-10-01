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Peru’da Devlet Başkanı Kongre'yi, Kongre de Devlet Başkanı’nı feshetti

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Peru Devlet Başkanı Vizcarra, çoğunluğu muhaliflerin elindeki yasama organı Kongre'yi feshetti. Kongre ise Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldı ve yerine Devlet Başkan Yardımcısı Araoz'u atadı.
Peru’da Devlet Başkanı Kongre'yi, Kongre de Devlet Başkanı’nı feshetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre'nin hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesine yeni üye belirlemesinin ardından ülkede iki devlet başkanının ortaya çıktığı büyük bir siyasi kriz başladı.

Önce Devlet Başkanı Kongre'yi dağıttı

Çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'de parlamenterler, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

Böyle bir durumun yaşanması halinde Kongre'yi feshedeceğini daha önce açıklayan Devlet Başkanı Martin Vizcarra ise beklendiği gibi Kongre'yi "dağıttı" ve erken seçim çağrısında bulundu.

Vizcarra, kararını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi için sunduğu güvenoyu tekliflerinin Kongre'de kabul edilmediğini hatırlattı.

Başbakan Salvador del Solar'ın Kongre'de oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve hileli bir oylama yapıldığını da anımsatan Vizcarra, "Kongre'yi dağıtma ve erken seçim sürecini başlatma kararı aldım." dedi.

Her zaman anayasaya derinden bağlı ve Peru için mücadele etmeye hazır olduğunu vurgulayan Vizcarra, "Peru halkı, şu an bir tarih yazıyoruz ve bu anı gelecek nesiller hatırlayacaktır. Umarım hatırladıkları zaman bu mücadelenin ağırlığını ve bugün birkaç kötünün ülkemize ne kadar zarar verdiğini anlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sonra Kongre Devlet Başkanını görevden aldı

Muhalif parlamenterler ise Vizcarra'nın aldığı ve bugün yayımlanması beklenen dağıtma kararının ardından devam ettirdikleri oturumda Vizcarra'nın geçici azledilmesine karar verdi.

Kararın ardından "Geçici Devlet Başkanı" olarak atanan ve Kongre’de yemin eden Devlet Başkan Yardımcı Mercedes Araoz, "Ben sorumluluk sahibi mücadeleci bir kadınım ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden kaçmam." dedi. 

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