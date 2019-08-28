Peru'da 'tanrılara' kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu

Başkent Lima'nın kuzeyindeki turistik sahil kasabası Huanchaco'daki büyük kurban yerinde geçen yıldan itibaren kazı çalışması yapıyordu.
Çimu kültürü tanrıları onuruna yaşları 4 ila 14 arasında değişen çocukların kurban edildiğini hatırlatan araştırmacılar çocuk kalıntılarının denize bakan bir alanda bulunduğu söyledi. Çocuklardan bazılarının hâlâ deri ve saçları olduğu belirtildi.
Huanchaco kenti, 1200 ile 1400 yılları arasındaki Çimu medeniyeti döneminde çok sayıda çocuğun kurban edildiği başlıca alandı.
Arkeologlar çocuk kalıntılarını ilk olarak 2018'de Pampa la Cruz sentindeki kazı alanında buldu ve 56 çocuk iskeleti ortaya çıkardı.
Pampa la Cruz, Nisan 2018'de, kurban edilmiş 140 çocuk ve 200 lamanın bulunduğu Huanchaquito'ya kısa bir mesafe uzaklıkta.
Çimu medeniyeti Peru kıyılarından Ekvator'a kadar uzanıyordu. Çimular, İnka imparatorluğu tarafından fethedilmesi sonrası 1475'de yok oldu.
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