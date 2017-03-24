Pet Şişelerdeki Turşular Tehlike Saçıyor

Yaz gelince kurulup kış mevsiminde sofraları süsleyen turşular, Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzeti. Ancak bu güzide lezzet, kitabına uygun yapılmadığında sağlığınızı çok büyük tehlikeye atıyor!Sıkça yapılan bu hatanın sonuçları ağır olabilir

Sürekli el altında bulunmaları yüzünden sık sık turşu kurmak için kullanıyoruz pet şişeleri. Oysa turşunun asidik ortamının pet şişeyle bir araya gelmesi sağlık açısından son derece zararlı.

Pet şişenin zararları uzun süredir biliniyor

PET, yüksek sıcaklık ve asit gibi olumsuzluklara maruz kaldığında içindeki gıda maddesine BISFENOL-A (BPA) ve Dioksin gibi kansere neden olduğu bilinen kimyasallar geçirir. Bunun yanı sıra Gıda Standartları Enstitüsü’nün Nisan 2010’daki raporuna göre, PET şişelerin birden fazla kullanımı endokrin bozukluklarına yol açabiliyor. Bu yüzden ev yapımı gıdaları pet şişelerde saklamaktan kaçınmalısınız.

Halk sağlığı uzmanından ciddi uyarı

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, turşu kurulurken kullanılacak kapların mutlaka cam olması konusunda uyarıyor. Turşunun asidik ortamında hızla çözülen PET, içindeki zararlı kimyasalları turşuya aktarıyor. Bu kimyasallar pek çok kanser türünün tetiklenmesinden sorumlu.

Turşudaki tehlike bununla da bitmiyor

Özellikle gerekli sağlık önlemleri alınmadan kurulup satılan hazır turşular da sağlık açısından riskli. Kullanılan turşu bidonlarının hangi maddeden yapıldığı, kaçıncı kez kullanıldığı ve hijyen kalitesi kendinize dert edinmeniz gereken faktörler.

İyi bir turşu kış mevsiminde gücünüze güç katar

Turşu gerektiği gibi yapılırsa, bağışıklık sistemini destekleyen bakteriler sayesinde vücudun direncini artırır. Bu da, kış hastalıklarına yakalanma ihtimalini düşürür veya hastalıklarla baş etmeyi kolaylaştırır.

Evde turşu yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, turşu için seçilen gıdaların mutlaka ama mutlaka taze olması gerektiğinin altını çiziyor. Özyaral; lekeli, çürük ve küflü gıdaların turşunun içine mikotoksin adı verilen mikroorganizmalar salgılayacağını belirtiyor. Mikotoksin barındıran bir ürünü tüketmek ise, kusma, zehirlenme gibi sonuçlara yol açabileceği gibi sindirim sisteminde bir kanserin tetiklenmesine de sebep olabilir.

Tuzu abartmayın







Sağlık açısından risk oluşturmayan turşular yapmak için bir diğer önemli husus da tuz oranı. Tuzun, sebep olduğu zararlardan kaçınmak için turşu kurarken mümkün olduğu kadar az tuz kullanmak gerekiyor. Cam kavanozlarda, az tuz kullanarak, taze sebzelerden yaptığınız turşular bütün kış boyunca bağışıklık sisteminize büyük destek sağlayacaktır.