Pilates kadınların cinsel işlev bozukluklarına iyi geliyor

Yapılan bir araştırma, pilatesin düşük libido ile orgazm olma zorluğu yaşayan ve seks sırasında ağrı çeken kadınlara yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, pilatesin her on kadından sekizinin yaşadığı düşünülen cinsel sorunlar için “yeni bir tedavi” olabileceğini söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, Sakarya Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, en az üç aydır cinsel olarak aktif bir ilişki içinde olan ve düzenli adet gören 20 ila 50 yaşları arasındaki 36 kadın katılımcıdan veri alındı.

Libido düşüklüğü, uyarılma ve orgazm olma gibi cinsel işlev bozukluklarından muzdarip olan kadınlar hakkında yapılan araştırmada, çalışmadaki her gönüllü, üç ay boyunca haftada iki kez bir saatlik pilates dersine katıldı ve başka herhangi bir egzersiz yapmadı.

EGZERSİZ SEMPTOMLARI HAFİFLETİYOR

Uzmanlar, cinsel işlev bozukluğu için çok az ilaç bulunduğunu, bu nedenle egzersiz gibi semptomları hafifletmenin diğer yollarına yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, “alt gövdeyi” güçlendirerek “vücudun daha iyi işleyişini sağlamayı” hedeflediklerini söyledi.

Üç aylık egzersiz planından önce ve sonra, katılımcılar cinsel yaşamları hakkında ve depresyonda olup olmadıklarını değerlendirmek için birer anket doldurdular.

İspanyol Androloji Dergisi’nde yayınlanan sonuçlar, kadınların cinsel yaşamlarının çarpıcı biçimde iyileştiğini gösteriyor.

Arzu seviyeleri yüzde 136 artarken, orgazm sayısı yüzde 140 arttı ve seks sırasındaki acı yüzde 116 azaldı. Bu arada, ruh halleri önemli ölçüde düzeldi.

Uzmanlar, “Bulgularımız, pilates egzersiz programlarının potansiyelinin işlev bozukluğu kadınlarda cinsel sorunları iyileştirebileceğini ve belki de yeni bir tedavi seçeneği olabileceğini düşündürmektedir” dedi.