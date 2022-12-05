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Polisi Darp Eden Şahıs Tutuklandı!

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Lefkoşa’da, alkollü olduğu sırada taşkınlık çıkaran ve bölgeye giden polis ekiplerini darp eden zanlı tutuklandı, 966 gündür ülkede ikamet izinsiz yaşam sürdüğü tespit edildi.
Polisi Darp Eden Şahıs Tutuklandı!

Lefkoşa'da meydana gelen "Polisi Darp, Görevinden Men, İtale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-1 Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı N.C.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, 4 Aralık tarihinde, sabah saat 08.20 sıralarında, Lefkoşa – Hamitköy bölgesinde, 33 yaşındaki zanlının alkollü olduğu esnada çevreye rahatsızlık yarattığını anlattı.

Polis, olay üzerine ekiplerin bölgeye gittiğini ve zanlının üç polis memuruna hitaben, yüksek sesle konuşup, elini gelişi güzel salladığını ve uygunsuz tavır ile harekette bulunduğunu aktardı.

“3 polis memurunu darp etti”

Polis, zanlının olay mahallinden kaçmak istediği esnada kendisini durdurmaya çalışan ve kendisine makul güç kullanan üç polis memurunun ayaklarına vurup, her üç polis mensubunu darp edip görevinden men ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Lefkoşa Adli Şube'ye sevk edildiğini söyledi.

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966 gündür ikamet izinsiz olduğu tespit edildi

Polis,  zanlının 966 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtip, bu bağlamda zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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