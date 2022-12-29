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Pratisyen doktor herkese “kanser” mesajı attı, ortalık karıştı

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İngiltere'nin Doncaster şehrindeki Askern Tıp Merkezi'nde gerçekleşen olayda, pratisyen hekimin yanlış mesajı hastaları şok etti.
Pratisyen doktor herkese “kanser” mesajı attı, ortalık karıştı

İngiltere’de yaşayan bir pratisyen hekimin yüzlerce hastaya “Mutlu Noeller” dilemek yerine yanlışlıkla “küçük hücreli akciğer kanseri” olduklarını bildiren bir toplu mesaj göndermesi infial yarattı.

Sun’ın haberine göre, gönderilen kısa mesaj, gerçekten akciğer kanseri test sonuçlarını bekleyenler de dahil olmak üzere tüm hastalara sahte teşhis koydu.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Yanlış mesaj, gönderilenler arasında infiale yol açarken birçok kişi durumunu sorgulamak için merkezi arayarak telefonları kilitledi.

57 yaşındaki müteahhit Chris Reed’in, akciğer kanseri için test olduktan sonra kısa mesajı aldığı ve üzüntüye boğulduğu bildirildi.

Telefonla sağlık merkezine ulaşmaya çalışan adam hatların dolu olduğunu gördü ve bunun bir hata olduğunu ve kanser sonuçlarının aslında negatif olduğunu öğrenmek için merkeze koştu.

Mesajdan 22 dakika sonra söz konusu hata için “içten bir şekilde özür dileyen” ikinci bir metin yayınlandı. Sağlık merkezi, “Size mesajımız şöyle olmalıydı: Size çok mutlu Noeller ve mutlu yıllar diliyoruz.” diyerek ikinci mesajını gönderdi.

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