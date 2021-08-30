  • BIST 1.458,230
  • Altın 488,52
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar

» »
İngiliz Kraliyet ailesi son yıllarda yaşadıkları skandallarla dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Prens Harry ve Meghan Markle’ın aile içinde yaşadıkları kriz, Prens Andrew’un cinsel taciz davası gibi olaylar sıcaklığını koruyor.
Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar

İngiliz Kraliyet ailesi son yıllarda yaşadıkları skandallarla dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Prens Harry ve Meghan Markle’ın aile içinde yaşadıkları kriz, Prens Andrew’un cinsel taciz davası gibi olaylar sıcaklığını koruyor.

İngiliz medyasının manşetlerindeki son olayın merkezinde ise Prens Charles var. Galler Prensi Charles adına kurulan ve hayır işleri yapılan Prens Vakfı, yolsuzluk iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

The Guardian’ın haberine göre, aralarında iş insanı Michael Wynne-Parker’ın da bulunduğu bazı aracıların, Prens Charles ile buluşma ve yemek ayarlama karşılığında 100 bin sterlin (1.1 milyon TL) para istediği ve bu paradan yüzde 25’e varan oranlarda pay aldıkları iddia ediliyor.

KIR EVİNDE KONAKLAMA

Prens Charles’ın İskoçya’daki kır evi Dumfries House’da konaklama da vadeden bu kişilerin, söz konusu durumu Prens Charles’ın bilgisi dışında 2019 yılından bu yana yaptıkları öne sürülüyor.

İddiaları oldukça ciddiye aldıklarını açıklayan Prens Vakfı yetkilileri, derinlemesine yürütülecek soruşturmanın ardından gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson: Batı, ABD olmadan Afganistan'daki misyona devam edemezdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:58
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan savaşının boşuna olduğuna inanmıyorum14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:32
  • İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması13 Ağustos 2021 Cuma 12:17
  • İngiltere’yi kana bulayan saldırı: Biri çocuk altı ölü… Saldırganın kimliği belli oldu13 Ağustos 2021 Cuma 10:10
  • İngiltere’de 12 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:55
  • Katar merkezli El Cezire televizyonun, Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili yeni bir skandal ortaya attı10 Ağustos 2021 Salı 12:47
  • Londra’daki Tower Bridge açık kaldı, trafik birbirine girdi10 Ağustos 2021 Salı 10:55
  • Çalıştıracak eleman bulamayan İngiltere'de başlangıç maaşlarına rekor zam07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:58
  • İngiltere Başbakanı Johnson’ın karantina kararı halkı kızdırdı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:56
  • İngiltere’de Türkiye neden hala kırmızı listede? İngiliz Bakan açıkladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti