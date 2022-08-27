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Prens Harry, annesi Prenses Diana’yı andı: “Çocuklarım keşke onunla tanışabilseydi”

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Sussex Dükü, trajik ölümünün üstünden 25 yıl geçen annesi Prenses Diana ile ilgili duygu yüklü bir konuşma yaptı. Prens Harry, annesinin yokluğunun yarattığı üzüntüyü "Keşke çocuklarımla tanışabilseydi" diyerek vurguladı.
Prens Harry, annesi Prenses Diana’yı andı: “Çocuklarım keşke onunla tanışabilseydi”

Prens Harry, Sentebale ISPS Handa Polo Kupası’nda bir konuşma yaparken annesi Prenses Diana’ya saygı duruşunda bulundu. Sussex Dükü, etkinlikte konuşurken, 31 Ağustos 1997’de hayatını kaybettiği trajik araba kazasının yıl dönümü öncesinde, annesini onurlandırdı: “Bu hafta annemin ölümünün 25. yıl dönümü ve o kesinlikle asla unutulmayacak.”

Prens Harry sözlerine devam ederken, 25. yıl dönümünde Prenses Diana’nın mirasını nasıl yansıtmayı planladığını açıkladı: “Onun inanılmaz çalışmalarının anılarıyla ve bunları yaparken duyduğu sevgiyle dolu, bir gün olmasını istiyorum. Annemin ruhunu ailemle, çocuklarımla paylaşacağım bir gün olsun istiyorum” dedi. Sussex Dükü, “Keşke çocuklarım onunla tanışmış olsaydı” diye ekledi.

Prens Harry, annesinin HIV/AIDS’e yakalananları damgalamadan arındırmak için yorulmak bilmez bir çabayla çalıştığını, annesinin her zaman çalışmalarına devam ederek hatırlayacağına söz verdi.

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