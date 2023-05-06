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Prens Harry saraydan halkı selamlamaya katılmadı

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Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral III. Charles, bugün düzenlenen görkemli törenle tacını giydi. Gösterişli törende, yeni Kral kadar dikkat çeken başka bir isim ise artık resmi olarak Kraliyet Ailesi'nde yer
Prens Harry saraydan halkı selamlamaya katılmadı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın bugün düzenlenen taç giyme töreni, sadece İngiltere’de değil tüm dünyada ilgiyle izlendi. Dünya genelinde çok sayıda konuğun davetli olduğu törende yüzlerce yıllık monarşi gelenekleri modern uygulamalarla birleşti.

Ancak törene katılanlar arasında öyle bir isim vardı ki, daha katılmadan ismi gündem yarattı. Bu kişi Kral Charles’ın ismi hep skandallarla anılan küçük oğlu Prens Harry’den başkası değildi.

2020 yılında, eşi Meghan Markle’la birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerinden ayrılan Prens Harry, ABD’ye yerleşerek farklı projelerle hayatına devam etme kararı almıştı.

Aileyle araları bir süredir açık olan ve Kral Charles’ın taç giyme törenine katılıp katılmayacakları bile belirsiz olan çiftten sonunda sadece Harry’nin törene katılacağı haberi geldi. Bu süreçte Meghan’ın ve çiftin iki çocuğunun ABD’de kalacağı açıklandı.

Prens Harry’nin abisi Prens William ailesiyle birlikte halkı selamladı…

BALKONA ÇIKMADI

Bugün gerçekleşen taç giyme törenine katılan Prens Harry’nin monarşi kıyafetlerini giymediği göze çarparken sonrasında da Buckingham Sarayı’nın balkonunda halkı selamlamaya katılmadı.

Kral Charles, tahtın varisi Prens William ve diğer üst düzey kraliyet mensupları olan eşi Kraliçe Camilla ile Buckingham Sarayı’nın balkonunda göründü, ancak Kral’ın küçük oğlu Prens Harry yoktu.

Prens Harry, tören gerçekleştikten sonra iki saat sonra Londra’dan ayrılacak ve ne akşamki ne de yarınki kutlamalara katılacak. Bu acele gidiş ise, Prens’in oğlu Archie'nin de taç giyme töreniyle aynı gün olan 4. yaş gününü kutlamaya yetişmek amacını taşıyor.

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