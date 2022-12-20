Prens Harry ve Meghan Markle Netflix'te bir projede daha yer alacak

Prens Harry ve Meghan Markle son bölümü yayınlanan Netflix dizileri Harry & Meghan'ın ardından bir projeyle daha izleyiciyle buluşacak.

Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, yayınlanan aşk hikayeleri veya kraliyetten ayrılmalarını anlattıkları belgesel serisinin ardından Netflix'te bir projede daha yer alacaklar. Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladıkları Harry & Meghan'ın belgeselinden farklı olarak bu defa belgesel dünyada fark yaratan liderler, aktivistler ve bireyler hakkında olacak. Live to Lead isimli belgesel yayıncı Geoff Blackwell tarafından yaratılıp yönetilen ve Harry ve Meghan'ın yapım şirketleri Archewell Productions aracılığıyla yürütücü yapımcılığını üstlendiği bir Nelson Mandela Vakfı projesi.

Netflix belgesel dizisinin bugün ilk fragmanını yayınladı. Fragmanda Harry belgesele ithafen "Bu, bir zamanlar 'Hayatta önemli olan sadece yaşamış olmamız değildir' diyen Nelson Mandela'dan ilham aldı" diyor. Meghan, "Başkalarının hayatlarında yarattığımız fark, yaşadığımız hayatın önemini belirleyecek" derken Harry, fragmanın sonunda, "Cesur seçimler yapmış insanlarla ilgili," diye devam ediyor.

Birçok röportaj yer alacak

Live to Lead isimli belgeselde ayrıca Yüksek Mahkeme Yardımcı Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg, sosyal adalet avukatı ve savunucusu Bryan Stevenson, Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, Güney Afrika'nın ulusal rugby takımı kaptanı ve kampanyacısı Siya Kolisi, feminist aktivist Gloria Steinem ve apartheid karşıtı aktivist ve Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski yargıcı Albie Sachs ile yapılan röportajları da içerecek.