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Prens Harry ve Meghan Markle’ın “ev halleri” Netflix’te yayınlanacak

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2020'de İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Netflix'le olan anlaşmalarının bir parçası olarak "ev hallerini" yayınlayacak.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın “ev halleri” Netflix’te yayınlanacak

Kraliyet ailesiyle olan bağlarını kopardıktan sonra hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ve Spotify’la yaptıkları milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme oturmuştu.

Markle’ın, dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanacak animasyon dizi projesi “Pearl”ün iptal edilmesinin ardından gözler bir sonraki projeye çevrilmişti. İşbirliğinin ilk meyvesi olarak spor etkinliği Invictus Games’e katılan ikiliyi takip eden Netflix, “Invictus’un Kalbi” isimli bir belgeselin yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.

YIL SONUNA YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Bunun dışında şimdi de Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Netflix’le yaptıkları yaklaşık 1,6 milyar TL’lik (100 milyon Dolar) anlaşmanın bir parçası olarak “evde belgesel dizisi” çektikleri bildirildi ve bu program için Montecito, Amerika’daki 224 milyon TL’lik (14 milyon Dolar) malikanelerine gelen set ekibini memnuniyetle karşıladıkları söyleniyor.

Daily Mail’in haberine göre, çift, birkaç aydır evlerinde prodüksiyon ekipleriyle birlikte çalışıyor ve iddiaya göre programın yıl sonunda yayınlanması umuluyor. Belgesel, Prens Harry’nin anılarını yayınlanmayı planladığı tarihle aynı zamana denk geliyor.

Ancak kaynaklar, çiftin belgesellerin gelecek yıla kadar ertelenmesi için can attığını öne sürüyor. İsmi açıklanmayan bir yapımcı, “Zamanlama hala tartışılıyor, işler havada” dedi.

Netflix kameralarının çiftin iki çocuğu, üç yaşındaki Archie ve 11 aylık Lilibet’i çekmesine izin verilip verilmediği ise henüz belli değil.

 

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