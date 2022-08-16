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Prens William ile Kate Middleton taşınıyor

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Prens William ile Kate Middleton çocuklarıyla birlikte Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Windsor Kalesi'ne yakın olan Adelaide konutuna taşınacak.
Prens William ile Kate Middleton taşınıyor

İngiliz Prens William (40) ile Üç çocuklu çiftin taşınacağı Düşes Kate (40) çifti, Adelaide konutuna taşınmaya hazırlanıyor.
Son aylarda rahatsızlığı nedeniyle saraydan uzaklaşıp Windsor Kalesi'nde kalan Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için bu kararı aldılar.

Üç çocuklu William ile Kate çiftinin taşınacakları konut dört odalı olma özelliği taşıyor.

Ortaya atılan bir iddiaya göre ise çift ve çocukları artık dadılarıyla yaşamayacak.

Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Louis'ye (4) yıllardır İspanyol Maria Borralo dadılık ediyordu

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