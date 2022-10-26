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Red Bull’un kurucusu ölümünden önce gizlice milyonlarca euro aktarmış

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Geçen hafta yaşama gözlerini yuman Red Bull isimli markanın kurucu ortağı Dietrich Mateschitz ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia Avusturya ve Alman medyasında ortaya çıktı.
Red Bull’un kurucusu ölümünden önce gizlice milyonlarca euro aktarmış

Avusturya merkezli enerji içeceği şirketi Red Bull’u Taylandlı iş insanı Chaleo Yoovidhya ile 1984 yılında kuran ve 27 milyar dolarlık kişisel serveti olan Dietrich Mateschitz’in geçen haftaki ölümü sonrasında şaşkınlık veren gelişmeler arka arkaya yaşandı…

Şirketin yüzde 49 hissesine sahip olan Mateschitz’in ölmeden aylar önce çok ciddi bir hesap hareketi yaptığı ortaya çıktı. Alman ve Avusturya medyalarında yer alan haberlerde yayınlanan belgelerde Avusturyalı iş insanının, şirketin spora, sanata ve toplumsal etkinliklere yaptığı yatırım için 9 haneli bir meblağı başka bir fona aktardığı ortaya çıktı.

Futboldan Formula 1’e konserlerden festivallere birçok etkinliğe imza atan markanın kuruluşu sırasında Mateschitz ile Yoovidhya’nın bir anlaşma yaptığı ve Mateschitz ölene kadar bu tür etkinliklere para verileceği ve bu tür sponsorlukların destekleneceği ortaya çıktı.

DERNEĞİN AMACI DA GENİŞLETİLDİ

Ölene kadar birçok alanda yatırım yapan Mateschitz’in harcamalarına Yoovidhya karışamazken, Avusturya merkezli medya kuruluşu OE24, Mateschitz’in ölmeden aylar önce derneğinin kapsam alanını genişlettiğini ortaya çıkardı.

Ağustos ayında Mateschitz’in 9 haneli ve çok yüksek miktarda parayı vakfına aktardığı ortaya çıktı. Ünlü iş insanının kurucusu olduğu Kunst und Kultur DM Privatstiftung Derneği’ne yüzbinlerce milyonluk para aktarıldığı belirtilirken bu sayede spor, eğlence, sanat ve eğitim gibi alanlarda bağış yapılabileceği kayıtlara geçti.

Avusturya medyasında yer alan belgelerde, derneğin amacı, “Bu derneğin amacı demokratik sivil eğitimi desteklemek, yetişkinlerin eğitimini desteklemek, sanat, kültür, doğanın korunmasına ve spora yatırım yapmaktır” denildi.

Mateschitz’in derneğin yönetim kurulunu da değiştirdiği belirlendi. Resmi belgelerde derneğin Mateschitz’in oğlu Mark’a ait olmadığı kamuya ait olduğu da belirtildi.

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