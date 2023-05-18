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“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi açıldı

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“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi açıldı
“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Another World is Possibble iş birliğinde düzenlenen Resim Atölyesinin ardından sergi açılışı yapıldı. Resimlerin satışından elde edilecek gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı ve Lefkoşa AKM’de yer alan “Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile birlikte gerçekleştirdi.

 

Sergi organizatörlerinden Gülsün Karadayı ve Halil Öztunç’un açılış konuşmalarının LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sanatçıların bir arada olmasının, üretim yapabilmesinin ve şehirle bütünleşmesinin önemine işaret ederken, bunu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için yapıyor olmalarının önemine değindi.

Başka bir dünyayı mümkün kılabilmenin, bilimle, sanatla ve gerçekçilikle mümkün olduğunu belirten Başkan Harmancı, bunun için de zihinsel bir devinime ihtiyaç olduğunu söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında 6 Şubat depreminden sonra bambaşka bir dünyada yaşadıklarını belirterek, büyük bir acının hepimizin yüreğini parçaladığını dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının düzenlediği her etkinliği anmak, hatırlamak ve acıyı paylaşmakta başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın toplanatacak katkıdan öte bunun düşünmek olduğunu belirterek, tüm sanatçıları kutladı.

 

18 Mayıs Perşembe gününe kadar açık olacak sergide eserlerin satışından elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

 

 

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