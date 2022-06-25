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RMMO, helikopter alımında Fransa ile anlaştı

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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransız “Airbus” şirketi arasında, “H145M” tipi 6+6 savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşmanın bugün imzalandığı belirtildi.
RMMO, helikopter alımında Fransa ile anlaştı

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransız “Airbus” şirketi arasında, “H145M” tipi 6+6 savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşmanın bugün imzalandığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Güney Kıbrıs’ın savunması için bu anlaşmanın önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Petridis, helikopter alımının, Güney Kıbrıs-Fransa arasındaki diplomatik ilişkileri derinleştiren bir hamleyi teşkil ettiğini de ifade etti.

Petridis açıklamasında ayrıca “devam eden işgale bağlı olarak, Türk provokasyonu ve revizyonizminin rehavete yer bırakmadığını” iddia ederek, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözülmesi hedefine de bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.   

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