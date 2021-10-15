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RMMO’nun “İRİS” Tatbikatı Dün Tamamlandı

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RMMO’nun “İRİS” Tatbikatı Dün Tamamlandı
RMMO’nun “İRİS” Tatbikatı Dün Tamamlandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, 12 Ekim’de başlayan “İris” kod adlı fiili tatbikatının (TAMS) dün tamamlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın deniz, kara ve hava sahasında icra edildiğini yazdı.

Habere göre tatbikatın son aşaması ise Larnaka’ya bağlı ” Kalohoryo”(Vuda) bölgesindeki atış alanında gerçekleştirildi.

Gazete, tatbikat kapsamında helikopter ve topçu desteğiyle Zırhlı Birliğinin saldırı operasyonlarının yanı sıra komando ve özel kuvvetler tarafından paraşütçülerin fırlatılması ve hava sızma operasyonları senaryolarının da icra edildiğini yazdı. 

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