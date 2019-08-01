  • BIST 102.039
  • Altın 252,044
  • Dolar 5,5740
  • Euro 6,1528
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi

» »
Meksika makamlarının 225 kilo kokain taşıyan “UBC Savannah” isimli Rum bandıralı bir gemiye el koyduğu haber verildi.
Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi

Yabancı basının haberine göre, geminin uyuşturucu maddeyi ambarında taşıdığını ve Kolombiya’dan gelip 27 Temmuz’da Meksika’nın Altamira limanına demirlediğini yazan Fileleftheros, Meksika yerel makamlarının gemide 19’u Filipinli, 3’ü de Polonyalı olmak üzere 22 denizciyi tutukladığını kaydetti.

Gazete elde edinilen bilgilere göre, geminin idarecisinin, merkezi Limasol’da bulunan “Athena Marine” şirketi olduğunu ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paşiammo’daki kazı çalışmaları eylül ayında başlayacak31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
  • BM beklemede31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
  • Maraş ile ilgili haberler Rum basınında31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
  • Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “MEB'ine Fransa-İtalya oku”31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
  • DİKO’dan Politis gazetesine “Türk yayın organı olma” suçlaması30 Temmuz 2019 Salı 16:25
  • Ayrılmak üzere olduğu eşini öldürmek için yurt dışından geldi30 Temmuz 2019 Salı 16:24
  • Rum Meclisi önündeki protesto gösterisinde arbede yaşandı30 Temmuz 2019 Salı 16:23
  • Euroasia projesi için kapı açıldı30 Temmuz 2019 Salı 11:41
  • “Beşli konferansın toplanma ihtimali düşük” iddiası30 Temmuz 2019 Salı 11:38
  • Rum Bakanlar Kurulu’ndan TOTAL-ENI’ye 7’nci parsel için yeşil ışık30 Temmuz 2019 Salı 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti