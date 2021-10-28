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Rum Barosu, Pandora Belgelerindeki 2 hukuk firmasını soruşturuyor

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Güney Kıbrıs’taki baro, dünya çapındaki birçok liderin gizli şirket ve tröstlerde varlıklarını sakladığı iddia edilen denizaşırı finansal anlaşmalarını ifşa eden sözde Pandora Belgelerinde yer alan iki hukuk büro soruşturuyor.
Rum Barosu, Pandora Belgelerindeki 2 hukuk firmasını soruşturuyor

Güney Kıbrıs’taki baro, dünya çapındaki birçok liderin gizli şirket ve tröstlerde varlıklarını sakladığı iddia edilen denizaşırı finansal anlaşmalarını ifşa eden sözde Pandora Belgelerinde yer alan iki hukuk büro soruşturuyor.

Belgelerde adı geçen büro iki Kıbrıslı Ruma ait. Bürolardan biri, Rum Yönetimi Lideri Nicos Anasatsiades tarafından kurulan ve halen kendi adını taşıyan büro diğeri ise, eski ulaştırma bakanı Marios Demetriades'in babasına ait olan Dimitris Demetriades firması.

Kıbrıs Rum Barosu Başkanı Christos Clerides, soruşturmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini herhangi bir suç tespit edilirse, Hukuk Servisi'ne iletileceğini söyledi.

Klerides, "Kıbrıs'ı 115 milyon doları taşımak için kullanan" bir kişi hakkında şikayette bulunulması nedeniyle başsavcının Nicos Anastasiades hukuk firmasında zaten bir dosyası olabileceğini ifade etti.

Anastasiades, kurduğu hukuk firmasının, İngiliz Virgin Adaları'ndaki mali düzenleyicilere sunulan gizli bir raporda, eski bir Rus senatörün varlıklarını sahte hak sahiplerinin arkasına saklamakla suçlanmasının ardından, herhangi bir yanlış yapmadığını belirterek iddiaları reddetti.

Baro, The Guardian'ın 3 Ekim'de konuyla ilgili haber yapmasından bir gün sonra soruşturma başlattı. Salı günü dernekten bir ekip Nicos Anastasiades hukuk firmasını ziyaret etti.

Dimitris Demetriades firmasına yönelik soruşturma sona erdi.

Avrupa Parlamentosu tarafından geçen hafta bir kararda, üye devletler tarafından isimleri Pandora Belgelerinde geçen politikacılar hakkında derinlemesine bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu ve taslakta özellikle Anastasiades ve diğer mevcut ve eski siyasi liderlerden bahsedildi.

Belgelerde, Avrupa Birliğindeki Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın adı geçiyor.

Offshore anlaşmaları ile bağlantısı olduğu ifade edilen Pandora Belgelerinde Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski İngiliz başbakanı Tony Blair, Karadağ cumhurbaşkanı Milo Dakahovic ve eski Malta bakanı ve eski AB komiseri John Dalli’nin, bağlantılarından bahsediliyor.

Kaynak: Cyprus Mail

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