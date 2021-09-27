Rum Basını: Beklentisi Düşük Yemek…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta, New York saatiyle 13.15, Kıbrıs saatiyle de 20.15’te başlayacak gayriresmî çalışma yemeği randevusu, Rum gazetelerin manşetinde yer buldu.

Fileleftheros “Beklentisi Düşük Yemek… Tatar, Guterres ve Anastasiadis Mümkün Olan Minimum Sonuç İçin Görüşecek” başlıklı manşet haberinde, gündemsiz olacağı konusunda önceden uzlaşılan üçlü çalışma yemeğinden beklenti çıtasının çok düşük tutulduğunu yazdı.

“Günler öncesinden, çalışma yemeği sonrasında Genel Sekreter’in Jane Holl Lute’un yerine yeni bir (geçici) özel danışman açıklayacağının kesin olduğunu” belirten gazete, atanacak kişinin Lute ile aynı statüde (BM Güvenlik Konseyi değil Genel Sekreter tarafından atanan -geçici- özel danışman) olacağını yazdı.

Yeni özel danışmanın, yetkisi kısıtlı ve BM’nin ilgili kararlarından uzak olacak olması hasebiyle Türk tarafının memnun ederken bütün tarafların da işine geldiği belirtilen habere göre böyle bir atama, bir çıkmaz üzerine kalmayacağı için Genel Sekreter’in, bir çıkmaz daha yaşanmayacak, prosedürün ve müzakerelerin yeniden başlama perspektifi canlı kalacağı için her iki liderin de gelişine gelir.

BM Genel Sekreter’in yeni (geçici) özel danışmanının ana misyonunun, müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerin araştırmak olacağı, bunun da yılsonuna kadar önümüzdeki aylar içerisinde ortak zemin bulmak hedefiyle iki tarafla temaslarda bulunacağı anlamına geldiği belirtildi.

Bugünkü gündemsiz gayriresmî çalışma yemeğine iki liderin de, daha önce açıkladıkları veya sızdırdıkları üzere, müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğine dair tezlerini izah etmek üzere katılacağı kaydedildi.

Gazeteye göre Anastasiadis’in yemekte “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doruk Antlaşmaları, AB hukuku ve kaydedilen yakınlaşmalar temelinde federasyona evrilmesini öngören 1960 yapılarına geri dönüş” önerisini anlatması bekleniyor. Genel Sekreter ile Çarşamba günü yaptığı baş başa görüşmede de bu öneriye atıfta bulunmuştu.

KIBRIS TÜRK TARAFININ “İLK ZAFEERİ”

Alithia, “Üçlünün Yemeği… Türk Uzlaşmazlığı Yüzünden Bugünkü Gayriresmî Yemekten Beklentiler Düşük… Kıbrıs Sorunun da Guterres’in Zamanı” başlıklı manşet haberinde Guterres’in yemek sonunda Kıbrıs için yeni bir (Güvenlik Konseyi mührü ile) “özel danışman” yerine (Genel Sekreter tarafından şahsen) “kişisel temsilci” atama açıklaması yapacak olmasının “Türk tarafının görüşme arifesinde ilk zaferi” olarak niteledi.

Genel Sekreter’in böyle bir açıklama yapacağı ve yeni yetkilinin Lute ile aynı yetkilere sahip olacağı bilgisini Cumhurbaşkanı Tatar’ın BRT’deki açıklamasına dayandıran gazete, Genel Sekreter’in gayriresmî çalışma yemeğinde “ya özel danışman yahut Genel Sekreter’in kişisel temsilcisi atanması konusunda kartlarını açarak iki tarafın pozisyonları arasındaki uçurumun üzerine köprü kurmaya çalışacağını” yazdı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan kaynaklara dayandırılan habere göre Anastasiadis, gayriresmî üçlü çalışma yemeğinde, “müzakere prosedürünü BM kararları ve 25 Kasım 2019’da Berlin’de varılan anlaşma zemininde yeniden başlatma kararlılığını” ortaya koyacak. Ayrıca, ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “çıkmazı aşmak için sunduğu fikirlere gösterdiği tepkileri” Genel Sekreter’in huzurunda değerlendirecek ve müzakerelere, Genel Sekreter’in 2017’de Crans Montana’da sunduğu çerçevede devam etmeye hazır olduğunu beyan edecek.

Anastasiadis’in ayrıca yetkilerin desantralizasyonu ile ilgili önerisini de vurgu ile hatırlatarak Rum tarafının bunu “oluşturucu devletlerin özlü rolü ile devletin uluslararası düzeyde kesintisiz işleyişi arasındaki en uygun denge gördüğünü” söylemesi bekleniyor. Yine, kısa süre önce sunduğu, Kıbrıslı Türklerin “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasıyla ihdas edilen devlet kurumlarına yeniden entegre olmaları ve ilgili hükümlerine uyulmak suretiyle Anayasanın tam olarak uygulanması” öneri/davetini de ortaya koyması bekleniyor.

Politis manşet haberini, “Çok Beklenti Olmayan Randevu… Bugün Guterres İle Üçlü Yemek… Kıbrıs Sorununda Ne Beklenebilir” başlığıyla aktardı ve bugünkü yemekten çıkabilecek azami sonucun, Lute’un halefinin açıklanması olabileceğini kaydetti.

Haravgi de birinci sayfasından aktardığı haberine “Beklentileri Kısıtlı Görüşme” başlığını attı.

Gazete “Anastasiadis Lute’a Veda Etti” başlıklı haberinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanlığı görevinden ayrılacak olması hasebiyle Jane Holl Lute’la dün gece görüşerek veda etmesinin söz konusu olduğunu yazdı.