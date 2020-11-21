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Rum Basını, Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Değerlendirmede Bulundu

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Rum basını, Türkiye ile AB ilişkilerinin, Türkiye’nin eylemleri sebebiyle gün geçtikçe çıkmaza girdiğini, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışlarının 10-11 Aralık tarihinde yapılacak AB Zirvesi’nde değerlendirileceğini iddia etti.
Rum Basını, Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Değerlendirmede Bulundu

Fileleftheros gazetesi: “Ankara İçin Zaman Tükeniyor – Aralık’taki Avrupa Konseyi Toplantısına Kadarki Zaman Belirleyici Olacak” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin AB liderlerine fazla bir seçenek bırakmadığını, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin ne olacağının ise 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Zirve Toplantısına kadarki sürede belirleneceğini iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önceki günkü açıklamalarına yer veren gazete, AB liderleri arasında Türkiye’nin tutumu sebebiyle memnuniyetsizliğin hakim olduğunu da öne sürdü.

Gazete haberinin devamında, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Franz Josef Kremp’in dün Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu’yla bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiklerini aktardı.

Habere göre, Alman Büyükelçi yaptığı açıklamada, AB-Türkiye ilişkilerine dair ortak ve sonuca odaklı bir tutum belirlenmesi gerektiğini belirterek AB Zirve Toplantısı’nda karar alınacağını düşündüğünü ifade etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “devam eden kışkırtıcı tutumunun AB’yle ilişkilerini etkilediğini” belirten Kremp, ülkesinin Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasına yönelik desteğinin sürdüğünü vurguladı.

Gazete, Rum Meclis Başkanı Adamu’nun ise AB’nin Türkiye’nin eylemleri sebebiyle Güney Kıbrıs’a yönelik sadece desteğini belirtmesinin yeterli olmadığını ifade ederek AB’nin Türkiye aleyhine toplu ve sonuca götüren bir karar alması gerektiğini savundu.

TORNARİDİS MARAŞ KONUSUNDA AKPM’Yİ BİLGİLENDİRDİ

Gazete haberinin devamında, Rum Milletvekili Nikos Tornaridis’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ni (AKPM), Türkiye’nin kapalı bölge Maraş eylemleri konusunda “bilgilendirdiğini” yazdı.

AKPM oturumuna telekonferans yoluyla katılan Tornaridis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaretin “yasadışı” olduğu iddiasında bulunarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozan eylemlerde bulunduğunu savundu.

Gazete, Almanya’nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un ise Tornaridis’e verdiği yanıtta, Türkiye’nin bölgedeki “yasadışı” eylemleri konusunda AB’nin sahip olduğu net tutumu yinelediğini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a yönelik AB desteğini vurguladığını iddia etti.

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