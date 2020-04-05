  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Rum Basınında: “Türkiye Planlarından Vaz Geçmiyor” başlıkları

» »
Rum Basınında: “Türkiye Planlarından Vaz Geçmiyor” başlıkları
Rum Basınında: “Türkiye Planlarından Vaz Geçmiyor” başlıkları

Türkiye’nin ciddi bir Korona virüs salgınıyla karşı karşıya olmasına rağmen bölgedeki hedeflerinden vaz geçmediği ve 2020 yılı içerisinde yeni sondajlar yapılacağını duyurduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Denizlerdeki Fırtınayı Sürdürüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin, Korona virüs salgınıyla mücadele etmesine rağmen Doğu Akdeniz ve özellikle Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) doğal gaz sondaj planlarından vaz geçmediği iddiasında bulundu.

Gazete, Türkiye hükümetinin 2020 yılında TPAO tarafından beş adet sondaj gerçekleştireceği konusunda TBMM’ye bilgi verdiğini, sondajların hangi bölgelerde gerçekleştirileceğinin ise belirlenmediğini iddia etti.

Sondajların 2020 yılının ikinci yarısında başlaması ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini de kapsamasının beklendiği öne sürülen haberde, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun 18 Mart tarihinde BM’ye bir mektup gönderdiği, mektupta yer alan haritada KKTC’ye de yer verildiği belirtildi.

Haber göre Sinirlioğlu’nun mektubunda, Güney Kıbrıs’ın her türlü şikayeti için KKTC’yle görüşmesi gerektiği kaydedildi.

Gazete, Rum hükümetinin ise, Sinirlioğlu’nun mektubunda yer alan argümanlara cevaben hazırladığı ve Rum tezlerini içeren bir mektubu önümüzdeki günlerde BM’ye göndereceğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 426'ya yükseldi04 Nisan 2020 Cumartesi 18:42
  • AKEL'den Çin Komünist Partisi'nden Koronavirüsle Küresel Mücadele Çağrısına Destek04 Nisan 2020 Cumartesi 12:57
  • İngiltere’de Okuyan Ve Güney Kıbrıs’a Dönmek İsteyen İki Öğrenci Yargıya Başvurdu04 Nisan 2020 Cumartesi 12:54
  • Güney Kıbrıs’ta Dün Koronavirüse Bağlı Bir Yeni Ölüm İle 40 Yeni Vaka Daha Kayda Geçirildi04 Nisan 2020 Cumartesi 12:48
  • Güney’de Korona Virüs Aile İçi Şiddet Olaylarını da Arttırdı03 Nisan 2020 Cuma 14:51
  • Güney’de Uçuşlarla ilgili yasak süresi uzatıldı03 Nisan 2020 Cuma 14:50
  • Korona Virüs Aile İçi Şiddet Olaylarını Da Artırdı03 Nisan 2020 Cuma 13:00
  • RUM Dışişleri Bakanlığı, Bir Memurun Test Sonucunun Pozitif Çıkması Nedeniyle 24 Saatliğine Kapatıldı03 Nisan 2020 Cuma 12:40
  • Koronavirüse İlişkin Epidemiyolojik Analiz03 Nisan 2020 Cuma 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Vaka Ve Bundan Kaynaklı Ölüm Sayısı Günden Güne Artıyor03 Nisan 2020 Cuma 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti