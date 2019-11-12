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Rum çevik kuvvete ait kaçak avın önlenmesi birimi kapatıldı

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Rum Çevik Kuvvet polisine bağlı kaçak avın önlenmesine ilişkin birimin kapatıldığı belirtildi.
Rum çevik kuvvete ait kaçak avın önlenmesi birimi kapatıldı

Alithia gazetesi, Rum Çevik Kuvvet polisine bağlı kaçak avın önlenmesine ilişkin birimin kapatılması kararıyla birlikte, Rum Avcılık Dairesi’nin işbirliği içerisinde olduğu önemli bir birimi kaybettiğini yazarken polis liderliğinin, ihtiyaç olması durumunda her türlü yardıma hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını da belirtti.

Habere göre Rum Avcılık  Dairesi yetkilisi, bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken  kaçak avın önlenmesi birimi ile işbirliği yapmaya devam etmek istediklerini, bununla birlikte bahse konu birimin, yürütülen çalışmalara  çok önemli katkı sağladığını belirtti. 

Rum Birleşik Avcılar Ηareketi  ise yaptığı açıklamada, polisin bu kararından duyduğu hayal kırıklığı ve öfkeyi dile getirdi.

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