Rum hemşirelerden Sağlık Bakanı’na açık mektup: “Bıçak kemiğe dayandı”

Politis ve diğer gazetelere göre açık mektupla, Covid-19’un yönetilmesindeki gerçek durumu izah etmek isteyen Hemşireler Birliği, hemşirelerin çoğu yöneticisinin bu pandemiyle ilgili büyük ve kritik meseleleri yönetme yeterliliğine sahip olmadığına dikkat çekti.

“Herkes istediğini yapıyor, aramızda uygun gerekli iletişim yok, yönergelere ve protokollere uyulmuyor. Virüsün hemşireler arasında büyük ölçüde yayılma riski var. Net yönergeler olmadan, protokollere uyulmadan çalışıyoruz. Direktifler yanlış, karışık, yarım yamalak, hedefsiz. Bizi idare edenlere güvenimizi kaybettik. Büyük bir güvensizlik içerisinde çalışıyoruz, personel arasında büyük bir panik var. Bıçak kemiğe dayandı” denilen mektupta, Rum Sağlık Bakanı’ndan derhal duruma müdahale etmesi istendi.

“ENFEKTE SAĞLIKÇILARA ZORBALIK, TOPLUMSAL DIŞLAMA”

Fileleftheros “‘Zorbalık Yaşıyoruz’… Bizi Çaresiz Bıraktılar… Covid-19 Saptanan Sağlıkçılar Toplumsal Dışlanma Yaşıyor” başlıklı haberinde Covid-19 bulaşan iki Rum sağlık çalışanının ırkçılığa maruz kaldığını, sağlıklı kişilerce kendilerine zorbalık yapıldığını ve toplumsal açıdan dışlandıklarını yazdı.

Habere göre enfekte olan sağlık çalışanlarından biri, “bize zorbalık yapılıyor. Korkutuluyoruz. Bize nasıl olduğumuzu sormak için değil, son görüştüğümüzde maskemiz olup olmadığını ve yanlarında oturup oturmadığımızı soruyorlar” diyerek yakındı.

Diğer bir sağlık çalışanı ise Baf Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ndeki İngiliz hasta ile, Covid-19 pozitif olduğunu bilmeden yakın temas ettiğini, durumu sonradan öğrendiğini, test yapıldığında kendisinin de özel doktor olan eşinin de pozitif çıktığını, eşinin bütün hastalarının telefonla aranarak uzak durmalarının istendiğini anlattı.

“HASTALARA STERİL OLMAYAN KAP KACAKTA YEMEK”

Yine aynı gazete Larnaka hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalara steril olmayan tabak, çatal, bıçakla yemek verildiğini, bir hasta yakının durumdan şikayetçi olduğunu yazdı.

Hastanenin bulaşık makinesinin standart dışı olduğu ve pandemi öncesinde de hastalara steril olmayan kap-kacakta yemek verildiği doğrulandı.