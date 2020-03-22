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Rum Hükümeti’nden İşletmelere Ve Serbest Çalışanlara 1,5 Milyar Euro’luk Likidite Desteği

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Rum Hükümeti’nden İşletmelere Ve Serbest Çalışanlara 1,5 Milyar Euro’luk Likidite Desteği
Rum Hükümeti’nden İşletmelere Ve Serbest Çalışanlara 1,5 Milyar Euro’luk Likidite Desteği

 Rum Hükümeti’nin, korona virüsü nedeniyle likidite sıkıntısı çekecek olan işletmeleri ve serbest çalışanları, 1,5 milyar Euro’luk garanti mekanizması vasıtasıyla destekleme planlaması yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Rum Maliye Bakanlığı’nın 1,5 milyar Euro’ya varabilecek yeni kredilerin garanti edileceği bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını ve bazı kriterlere haiz olan işletmeler ile serbest çalışanları, likidite sıkıntısı çekmeyecekleri şekilde desteklemeyi hedeflediğini yazdı.

Haberde, devletin sunacağı garanti mekanizmasının kamu borcunu etkilemeyeceği; ancak bu durumdan dolayı bazı yükümlülüklerin (contingent liabilities) doğabileceği ve kamu borcunda artış yaşanabileceği ifade edildi.

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