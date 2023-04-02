  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Rum Milli Güvenlik Konseyi…

» »
Rum Milli Güvenlik Konseyi, Rum İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı,politika geliştirerek Hristodulidis’e, hükümetine ve Rum Ulusal Konseyi’ne sunacak bir organ olacağı bildirildi.
Rum Milli Güvenlik Konseyi…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 30 Mart’taki Rum Ulusal Konseyi’nde kuracağını açıkladığı Millî Güvenlik Konseyi’nin (MGK) başkanlığını Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) ile bağlantılı, uzmanlardan oluşacak, politika geliştirerek Hristodulidis’e, hükümetine ve Rum Ulusal Konseyi’ne sunacak bir organ olacağı bildirildi. 

Fileleftheros Hristodulidis’in, Tasos Conis döneminde yükselme ve yeni uygulamalar dönemine giren, Kiriakos Kuros döneminde daha da güçlenen ve önemli gelişme kaydeden KİP’i daha da yükseltmek istediğini yazdı “KİP başkanı Milli Güvenlik Danışmanı olacak” ifadesine yer verdi. 

Gazete bu hafta Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini üstlenecek olan mevcut KİP Başkanı Kiriakos Kuros’un Millî Güvenlik Konseyi oluşturulana kadar KİP’teki görevini devam ettireceği bilgisini verdi. 

Hristodulidis’in aklında, MGK Başkanı’nın, Milli danışmanının kim olacağına dair bir isim bulunduğu ve her şey hazır olduğunda şahsen açıklayacağı kaydedilen haberde MGK’nın kurulması ve faaliyete geçmesiyle birlikte, siyasi verileri, konjonktürü, analiz ve değerlendirme, yetkili organların koordinasyonu ve Rum yönetiminin milli güvenlik meselelerinde tezler üretmesi konularında uzun zamandır var olan açığı kapatacağı belirtildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis’in başkanlık affı protesto edildi01 Nisan 2023 Cumartesi 14:22
  • Güney Kıbrıs’ta gıda fiyatları “dört nala”01 Nisan 2023 Cumartesi 13:41
  • Tansu Çıdan cinayeti: iki kişiye 3'er yıl hapis cezası verildi01 Nisan 2023 Cumartesi 12:38
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanları bir araya geldi01 Nisan 2023 Cumartesi 12:24
  • Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetti31 Mart 2023 Cuma 17:34
  • Rum Tarım Bakanlığı: “Hellim konusundaki gelişmeler AB’nin Kıbrıs sorunundaki potansiyel rolünü gösteriyor”31 Mart 2023 Cuma 14:37
  • Ulusal Konsey Hristodulidis başkanlığında bugün toplanıyor30 Mart 2023 Perşembe 16:13
  • Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'ten açıklamalar29 Mart 2023 Çarşamba 18:10
  • Anastasiadis’in Miçotakis’e yönelik suçlamaları gündemden düşmüyor29 Mart 2023 Çarşamba 14:00
  • Annita Dimitriu, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile görüştü29 Mart 2023 Çarşamba 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti