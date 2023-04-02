Rum Milli Güvenlik Konseyi, Rum İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı,politika geliştirerek Hristodulidis’e, hükümetine ve Rum Ulusal Konseyi’ne sunacak bir organ olacağı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 30 Mart’taki Rum Ulusal Konseyi’nde kuracağını açıkladığı Millî Güvenlik Konseyi’nin (MGK) başkanlığını Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) ile bağlantılı, uzmanlardan oluşacak, politika geliştirerek Hristodulidis’e, hükümetine ve Rum Ulusal Konseyi’ne sunacak bir organ olacağı bildirildi.

Fileleftheros Hristodulidis’in, Tasos Conis döneminde yükselme ve yeni uygulamalar dönemine giren, Kiriakos Kuros döneminde daha da güçlenen ve önemli gelişme kaydeden KİP’i daha da yükseltmek istediğini yazdı “KİP başkanı Milli Güvenlik Danışmanı olacak” ifadesine yer verdi.

Gazete bu hafta Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini üstlenecek olan mevcut KİP Başkanı Kiriakos Kuros’un Millî Güvenlik Konseyi oluşturulana kadar KİP’teki görevini devam ettireceği bilgisini verdi.

Hristodulidis’in aklında, MGK Başkanı’nın, Milli danışmanının kim olacağına dair bir isim bulunduğu ve her şey hazır olduğunda şahsen açıklayacağı kaydedilen haberde MGK’nın kurulması ve faaliyete geçmesiyle birlikte, siyasi verileri, konjonktürü, analiz ve değerlendirme, yetkili organların koordinasyonu ve Rum yönetiminin milli güvenlik meselelerinde tezler üretmesi konularında uzun zamandır var olan açığı kapatacağı belirtildi.