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Rum milyarder Karayipler’de hintkenevirinden tutuklandı

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Karayip adalarından Saint Kitts’e, 1 milyon 160 bin Euro değerinde 5 bin adet hintkeneviri tohumu götürdüğü için tutuklanan Rum milyarder Alice David Saint Kitts Başbakanı Timothy Haris ve hükümetini dava edeceğini açıkladı.
Rum milyarder Karayipler’de hintkenevirinden tutuklandı

Fileleftheros “İşadamı Alice David’i Tutukladılar” başlıklı haberinde 28’den fazla ülkeye CocaCola ihraç eden Levendis-David ailesinden, 1 trilyon 600 milyon Euro civarında şahsi serveti bulunan Alice David isimli Rum  milyarderin, Saint Kitts’de ortağı Chase Ergen ile birlikte tutuklandığını ve bugün mahkeme huzuruna çıkarılacağını yazdı.

Habere göre ortağı Ergen ile birlikte, Saint Kitts’te tıbbi hintkeneviri yetiştirmek istediklerini, hintkeneviri tohumlarını da bu nedenle ülkeye götürdüklerini söyleyen David basına yaptığı açıklamada, hakkında yapılan suçlamalar nedeniyle “küçük diktatör” diye nitelediği Saint Kitts  Başbakanı Timothy Haris ve hükümeti hakkında hukuk yoluna başvuracağını söyledi. 

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