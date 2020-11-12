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Rum Partileri Demokrasi ve İrade Yürüyüş'ünü Değerlendirdi

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Rum siyasi partiler, KKTC’de gerçekleştirilen “Demokrasi ve İrade Yürüyüş” ile ilgili yorum yapmaya devam ediyor.
Rum Partileri Demokrasi ve İrade Yürüyüş'ünü Değerlendirdi

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, yürüyüş ile ilgili değerlendirmelerine yer verdi. 
Habere göre DİSİ, yürüyüşün; “Kıbrıs Türk toplumunda, gerek kendilerinin gerekse tüm Kıbrıs’ın vesayet tehlikesini gören sağlıklı dinamiklerin var olduğunu” ortaya koyduğunu savundu.  


Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, KKTC’de gerçekleştirilen yürüyüş nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. 
Ekologlar, yürüyüşü ayrıca “Kıbrıslı Türklerin, “Türkiye’nin boğucu kucaklamasından ve rehberliğinden kurtulması” çabası şeklinde değerlendirdi ve buna destek belirtti. 


Rum Vatandaşlar Hareketi “Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin, işgal ve bölünmüşlükle, Kıbrıslı Türklerin ve genel olarak Kıbrıs’ın çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına hizmet ettiği bilincinde olduklarını” umut etmek istediklerini ifade etti. 
DİPA ise açıklamasında “Kıbrıslı Türklerin bu reaksiyonun ve genel olarak Kıbrıs Türk toplumundaki gerçek ılımlı seslerin daha da büyümesi”, şeklindeki beklentisini dile getirdi. 

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