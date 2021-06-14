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Rusya’da Aşı Kampanyasında Araba Hediye Edilecek

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Rusya’nın başkenti Moskova’da koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edilecek.
Rusya’da Aşı Kampanyasında Araba Hediye Edilecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edilecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı.

Yeni tedbirlerden kaçınılması için COVID-19’a karşı aşılama sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Sobyanin, 18 yaş üstü vatandaşlar için aşılama kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sobyanin, “14 Haziran-11 Temmuz’da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak.” ifadesini kullandı.

Kendisinin Mayıs 2020’de aşılandığını anımsatan Sobyanin, iki gün önce yeniden “Sputnik V” aşısı yaptırdığını belirtti.

Son 24 saatte 14 bin 723 vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 723 artarak 5 milyon 208 bin 687’ye, ölenlerin sayısı 357 artışla 126 bin 430’a çıktı.

Uzun süredir günlük 8-9 bin bandında devam eden günlük vaka sayısı 9 Haziran’da 10 bini aşmıştı.

Son 24 saatte 9 bin 166 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 335’e ulaştı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 7 bin 704 artarak 1 milyon 234 bin 717’ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 69 artışla 20 bin 907’ye yükseldi.

Moskova’da COVID-19 tedbirleri yeniden devreye girmişti

Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği Moskova’da, 12-20 Haziran tatil ilan edilerek kısmi kapanmaya gidilmişti. Şehirdeki firmalara çalışanlarının en az yüzde 30’unun uzaktan çalışması tavsiye edilirken, 13-20 Haziran’da çocuk oyun mekanları, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılması kararı alınmıştı.

Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00-06.00’da müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı.

Rusya’da ilk COVID-19 vakası 31 Ocak 2020’de, ilk ölüm 19 Mart 2020’de kayıtlara geçmişti.

Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 18 Ocak’ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

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