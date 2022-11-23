Sadıkoğlu, Öğretmenler Gününü Kutladı

BAŞKAN SADIKOĞLU, ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

“HİÇ BİTMEYEN SABIR, AZİM VE ŞEFKATLE GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZI YETİŞTİRİYORSUNUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, ‘hiç bitmeyen sabır, azim ve şefkatle geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz’ diyen Başkan Sadıkoğlu, Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Gününü kutladı.

“HİÇ BİTMEYEN SABIR, AZİM VE ŞEFKATLE GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZI YETİŞTİRİYORSUNUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajının devamında şunlara yer verdi:

“Kendisini mesleğine adayan, öğrencilerini evladından ayırmayan öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını görüyor ve biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdiğiniz emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Zira sizlerin öğrettiği her bir harf bugün ben de dahil tüm geleceğimize ışık tutuyor. Çocuklarımızı iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye götüren siz değerli öğretmenler; donanımlı bir neslin oluşması için çok kıymetlisiniz. Doğduğumuz ilk andan itibaren, hayatımızın her döneminde; hiç bitmeyen sabır, azim ve şefkatle, geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyor, en kutsal görevi icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere siz çok kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum.