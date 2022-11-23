  • BIST 4.854,16
  • Altın 1042.672
  • Dolar 18.6171
  • Euro 19.2974
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Sadıkoğlu, Öğretmenler Gününü Kutladı

» »
Sadıkoğlu, Öğretmenler Gününü Kutladı
Sadıkoğlu, Öğretmenler Gününü Kutladı

BAŞKAN SADIKOĞLU, ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

“HİÇ BİTMEYEN SABIR, AZİM VE ŞEFKATLE GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZI YETİŞTİRİYORSUNUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, ‘hiç bitmeyen sabır, azim ve şefkatle geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz’ diyen Başkan Sadıkoğlu, Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Gününü kutladı.

 

“HİÇ BİTMEYEN SABIR, AZİM VE ŞEFKATLE GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZI YETİŞTİRİYORSUNUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajının devamında şunlara yer verdi:

“Kendisini mesleğine adayan, öğrencilerini evladından ayırmayan öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını görüyor ve biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdiğiniz emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Zira sizlerin öğrettiği her bir harf bugün ben de dahil tüm geleceğimize ışık tutuyor. Çocuklarımızı iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye götüren siz değerli öğretmenler; donanımlı bir neslin oluşması için çok kıymetlisiniz. Doğduğumuz ilk andan itibaren, hayatımızın her döneminde; hiç bitmeyen sabır, azim ve şefkatle, geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyor, en kutsal görevi icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere siz çok kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merhum Ali Beyoğlu’nun anısı İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yaşatılıyor17 Kasım 2022 Perşembe 12:47
  • İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi16 Kasım 2022 Çarşamba 14:19
  • Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı oldu15 Kasım 2022 Salı 01:10
  • İskele Belediyesi Taksim’de gerçekleşen patlama nedeniyle bazı kutlamaları iptal etti14 Kasım 2022 Pazartesi 19:29
  • İskele Belediyesi Sağlık birimi kulak ve işitme testleri yapmaya başladı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:47
  • Mehmetçik Belediyesi’nin yaptırdığı Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor10 Kasım 2022 Perşembe 18:12
  • İskele'de asayiş ve trafik deneyimi09 Kasım 2022 Çarşamba 16:13
  • İskele-Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza09 Kasım 2022 Çarşamba 13:08
  • Karpaz'da kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini polis açıkladı.. İşte detaylar04 Kasım 2022 Cuma 22:24
  • İDDİA: UBP Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi çalkalanıyor...04 Kasım 2022 Cuma 16:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti